Mersin'de minibüsçüler arasında hat kavgası (2) 'KAVGA EDEN ŞOFÖRLERİN BİRÇOĞUNU UZAKLAŞTIRDIK'Mersin'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz da soruna çözüm bulunmasını istedi.

KAVGA EDEN ŞOFÖRLERİN BİRÇOĞUNU UZAKLAŞTIRDIK'Mersin'de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz da soruna çözüm bulunmasını istedi. Sorunun geçmişte yapılan hatalardan kaynaklandığını savunan Kurnaz, "Bu sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kavgaları tasvip etmiyoruz. Kavga eden şoförlerin birçoğunu uzaklaştırdık. Biz bu sorunun üzerine gidiyoruz. Yetkililerin de bu soruna bizimle birlikte çözüm bulmasını istiyoruz. 20-25 yıldır iki kooperatif birbirini ufak sorunlar yüzünden üzüyor. Minibüsçü esnafı saat 06.00'dan gece yarısına kadar çalışıp evinin ekmeğini kazanan bir kesim. Kooperatif başkanları olarak bu işin altına elimizi gerekirse gövdemizi koyarak çözüm bulmalıyız. Bu işin çözülmesi için çaba harcadık ama karşı kooperatif biraz fevri davranıyor. Kazanlı Mahallesi şehrin biraz daha doğusunda, Çay Mahallesi ise biraz daha batıda. Kazanlı dolmuşları mahallenin içerisinden belli bir yolcu sayısı ile geliyor. 7-8 kilometre yol alıp Karacailyas-Çay Mahallesi kavşağına geldiklerinde beraber çevre yoluna çıkıyoruz. Zaten minibüslerinde 15-20 yolcu oluyor. Bizim onlarla rekabet etme şansımız kalmıyor" diye konuştu.HER İKİ KOOPERATİF İÇİN AYRI DURAKLAR BELİRLENSİNSorunun çözüme kavuşturulması için komisyon oluşturduklarını ve bir karar aldıklarını, ancak alınan kararın karşı kooperatif üyeleri tarafından iptal edildiğini kaydeden Kurnaz şunları söyledi:

"İki kooperatifin birbiriyle anlaşabileceği, üyelerinin sorun yaşamayacağı bir çözüm oluşturduk. Bir sözleşmeye imza attık. Sözleşme Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne sunuldu. Ancak Kazanlı Kooperatifi üyeleri sözleşmeyi kabul etmeyerek boşa düşürdüler. Yani o sözleşme geçersiz oldu. Biz ekmeğimizde olan insanlarız kavga, gürültü istemiyoruz. Bizim kuruluş adımız Çay-Çilek Kooperatifi. Çay Mahallesini iki ayırdılar. Yarısını bize verdiler, yarısını onlara. Biz de dedik ki bu böyle olmaz. Duraklar belirlensin. O duraklarda indir, bindir yapılsın. En azından aramızdaki sorunlar bitmiş olur."

Kaynak: DHA