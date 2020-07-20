Mersin'de minibüs yangını korkuttu
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Mersin'de minibüs yangını korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'de minibüs yangını korkuttu
20.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs korku dolu anlar yaşattı. Yanan minibüste arka arkaya yaşanan patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bahçevan idaresindeki Iveco marka 33 NDS 58 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden tarım işçilerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda Belen Mahallesi yolunda aniden yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek, kendini dışarı atta. Alev alev yanan araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Korku dolu anların yaşandığı yangında patlamalar sırasında çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen Orman İşletmeye ait yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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