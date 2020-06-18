Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı
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Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

Mersin'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Mersin'de minibüs şoförlerinin
18.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:34

Mersin'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile benzer güzergahta yolcu taşıyan Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleri arasında "yolcu alma" konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen iki sürücü, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kooperatif Başkanı Selim'den açıklama

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleriyle sıklıkla "yolcu alma" tartışması yaşadıklarını söyledi.

Son olayda, kooperatif bünyesindeki M.D. ve U.Y'nin ciddi yaralar aldığını belirten Selim, şu iddialarda bulundu:

"Arkadaşlarımızdan M.D, önü 6-7 kişi tarafından kesilip sıkıştırılınca kapıları kilitliyor fakat zorla kapıyı açıp içeri giriyorlar. Demir buçuk ve sopalarla vurmuşlar. Göğüs kafesinde ve kemiklerinde çatlaklar var, kafasından da darbe almış. Şu an istirahatli, 3 ay yatacak. Yasal ortam kullanım alanında herkesin sahip olduğu bazı haklar var. Biz yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz, onlar da kullandırmak istemiyorlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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