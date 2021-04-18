Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgasında bir kişi yaralandı
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Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgasında bir kişi yaralandı

Mersin'de minibüs şoförlerinin 'yolcu alma' kavgasında bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 16 Nisan'da Akdeniz ilçesindeki Ataş mevkisinde Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile benzer güzergahta yolcu taşıyan Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleri arasında "yolcu alma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir şoför yaralandı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifinde görevli bir çalışanın olay anında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kavga sırasında camları kırılmış minibüs ile iki grup arasındaki tartışma yer alıyor.

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin, AA muhabirine, 16 Nisan'da yaşanan olayda kooperatif bünyesinde çalışan U.Y'nin yaralandığını söyledi.

Bölgede uzun yıllardır Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleriyle "yolcu alma" tartışması yaşadıklarını belirten Serin, şöyle konuştu:

"Son olay her zamanki gibi karşı tarafın tahammülsüzlüğü nedeniyle yaşandı. Kavgaya karışan 10 kişi var, üyemiz U.Y'ye saldırmışlar. Arbede sırasında yolcular arkadaşımızı kurtarmış. Olay yerine yakın olan diğer arkadaşlarımız da yetişince ucuz kurtulmuş. Durumu şimdilik iyi, ucuz atlattı. Geçmişte yaşadığımız olaylarda olduğu gibi yasal haklarımızı kullanacağız, olayı yargıya taşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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