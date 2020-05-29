Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
29.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:54
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Halit Orhan yönetimindeki 33 HS 862 plakalı minibüs, Meşelik Mahallesi'nde Mustafa Salık'ın kullandığı 01 EC 129 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Soner Çelik, Yasemin Çelik, Eren Çelik ve Raziye Çimen yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA