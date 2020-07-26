Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
26.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:36
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Celalettin Öztürk yönetimindeki 33 ABD 524 plakalı minibüs, eski Tarsus-Ankara yolu Taşobası mevkisinde aynı yönde seyreden Abdullah Celil Polat idaresindeki 35 U 8692 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Polat ile yanında bulunan biri kadın toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA