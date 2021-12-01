Mersin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 U 2924 plakalı minibüs ile 33 VDJ 73 plakalı hafif ticari araç, Gedik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri
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