Mersin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 U 2924 plakalı minibüs ile 33 VDJ 73 plakalı hafif ticari araç, Gedik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

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