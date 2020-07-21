Mersin'de minibüs alev alev böyle yandı
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Mersin'de minibüs alev alev böyle yandı

Mersin'de minibüs alev alev böyle yandı Patlayan araç panik yaşattı Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde yanan minibüs korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'de minibüs alev alev böyle yandı
21.07.2020 01:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 02:00

Mersin'de minibüs alev alev böyle yandı

Patlayan araç panik yaşattı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde yanan minibüs korku dolu anlar yaşattı.

Olay ilçeye bağlı Belen Mahalle yolunda meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bahçevan idaresindeki 33 NDS 58 plakalı minibüs Boztepe Mahallesi'ne ikamet eden tarım işçilerini bıraktı. Dönüş yolunda henüz nedeni belirlenemeyen Iveco Marka minibüste yangın çıktı. Şoför Hüseyin Bahçevan hemen aracı yol kenarına park ederek, araçtan uzaklaştı.

Alev alev yanan minibüsü yangın her tarafı sardı. Ara sıra patlama yapan araçtaki yangın gökyüzünü kapladı.

Korku dolu anların yaşandığı ve vatandaşların seyir etmek zorunda kaldığı yangında meydana gelen patlamada çevredekiler kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Olay yerine ilk olarak Orman İşletmeye ait yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri aracı söndürebildi.

Alev alan minibüste arka arkaya gelen patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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