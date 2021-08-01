Mersin'de mezarlıkta çıkan yangın korkuttu
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Mersin'de mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Mersin'de mezarlıkta çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Mut ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Kadıköy Mahallesi Mezarlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, etraftaki ev sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde bir anda büyüyen yangın, gökyüzünde yoğun duman oluşturdu. Haber verilmesi ile birlikte olay yerine Mersin Büyükşehir itfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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