Meyve hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
23.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:22
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meyve bahçesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meyve bahçesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Iğdır Mahallesi'nde seyir halindeki durumundan şüphelenilen bir otomobili durdu.
Otomobilde yapılan aramada 800 kilogram portakal ile 50 kilogram nar ele geçirildi.
Sürücü, meyveleri çaldığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.
Ele geçirilen meyveler sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı