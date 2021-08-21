Mersin'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sonlandırılması amaçlanıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amaçlı proje kurul toplantısı düzenlendi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amaçlı proje kurul toplantısı düzenlendi.

İŞKUR'un denetim görevinin bulunduğu toplantıda, yapılacak faaliyetler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme gerçekleştirildi. İlgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, çocuk işçiliğine ilişkin faaliyetler arasında koordinasyon ve yönlendirme yapılması için yerelde kurumsal kapasite artışı sağlanarak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yereldeki ihtiyaçların ele alınarak Mersin'e özel yeni strateji, politika ve 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planları' geliştirilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, 'Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'nin daha etkili uygulanması için İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin artırılması ve faaliyet gösteren tüm tarım iş aracılarının sertifikalandırılması hedefleri üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, proje kapsamında işbirlikçiler tarafından tarım işçilerinin bulunduğu bölgelere gidilerek tarım aracılarının ve mevsimlik işçileri yerlerinde ziyaret edilmesi ve resmi kayıtlarının tutulması, İŞKUR hizmetlerinin aktarılması ve çocuk işçilerin 'E-Metip' sistemine kayıtlarının yapılarak örgün eğitim almalarına yönelik çalışmaların başlatılması kararı alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı