Mersin'de metruk binanın yıkımı sırasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
11.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:16
Mersin'in Mut ilçesinde, kendisine ait metruk binayı yıkarken kafasına düşen kerpiç nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Mut ilçesinde, kendisine ait metruk binayı yıkarken kafasına düşen kerpiç nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan K, Kale Mahallesi'ndeki evinin yıkımı sırasında başına düşen kerpiç nedeniyle yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA