Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2)

2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Daha önce 5 kişinin yaşamını yitirdiği metil alkol zehirlenmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 14 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.





Kaynak: DHA