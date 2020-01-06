Mersin'de meteorolojik uyarı sonrası tedbirler alındı

06.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanakla ilgili "renk kodu sistemi" kapsamında kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Mersin'de yetkililer, gerekli tedbirler aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin teyakkuza geçtiği bildirildi.

Uyarıların ardından kriz masasının oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, belediyenin çağrı merkezine gelecek ihbarlar için ekiplerin hazır durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışlar öncesi Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKİ) tüm tedbirlerini aldı. Son yağışlar sonrası il genelinde yağmur suyu toplayıcı ızgaralarıyla yağmur suyu kanalları temizlendi. Gerekli görülen bölgelerde yağmur suyu hatlarına müdahale edilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştı. Geçen yağış sırasında üst yapısı olmayan bazı sokaklarda yağmur suyuyla birlikte yüzeydeki kum, çakıl gibi mazgalların su almasını engelleyen maddeler, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri tarafından ortaklaşa olarak temizlenmiş, tıkanan mazgallar kısa sürede açılmıştı. Beklenen yağmur öncesi nöbetçi ekip ve araçlar hazır durumda bulunuyor."

Bu arada AFAD ve itfaiye ekiplerinin anlık gelişmelere karşı önlemlerini aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA