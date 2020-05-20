Mersin?de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması
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Mersin?de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem havadan hem karadan hem de denizden coşkuyla kutlandı.

Mersin?de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması
20.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:57

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem havadan hem karadan hem de denizden coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kutlamada yüzlerce meşale yakıldı. Mahalle sakinlerinin ellerinde Türk Bayraklarıyla caddeye çıkarak destek verdiği kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği organize eden Samet Karataş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise '19 Mayıs Kutlu Olsun' yazılı ışıklı bir tekne ile bayram coşkusunu denize taşıdı. Teknenin Beşiktaş Meydanı'ndan çıkışı sırasında gökyüzünü havai fişekler kuşattı. Teknede şarkılar ve marşlar çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Meydanları'nın yanı sıra Viranşehir'de de süren havai fişek gösterileri Mersinlilere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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