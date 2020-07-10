Mersin'de "merdiven altı" peynir üretimi yapılan depoya baskın Mersin'in Toroslar ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda peynir üretimi yapılan depo mühürlendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda peynir üretimi yapılan depo mühürlendi. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selçuklar Mahallesi'ndeki depoda hijyen kurallarına aykırı şekilde peynir imalatı yapıldığını tespit eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Depoda ele geçirilen menşei belirsiz 50 kilo peynir, Toroslar Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan imalat yaptığı tespit edilen Z.B.'ye (42) cezai işlem uygulanırken, depo mühürlendi. Kaynak: AA