Mersin'de mazgal hırsızlığına tutuklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki demir mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında bulunan demir mazgalları kağıt toplama aracına yüklediği iddia edilen Y.Y. (68), mahalle sakinlerince yakalandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Y.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.