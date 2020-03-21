Mersin'de maskeli nikah
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de maskeli nikah - Haberler
Mezitli, Güncel

Mersin'de maskeli nikah

Daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen genç çiftler, olağanüstü güvenlik tedbirleri altında Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı.

21.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:33
Mersin'de maskeli nikah

Daha önce aldıkları nikah tarihleri korona virüsünün yoğun olduğu günlere denk gelen genç çiftler, olağanüstü güvenlik tedbirleri altında Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı. Çiftler, şahitler dışında hiç kimsenin kabul edilmediği bu mutlu gününü canlı yayın yaparak sosyal medyada sevenleriyle paylaştı. Nikahta, gelin, damat, şahitler ve evlendirme memuru maske takarak virüse karşı önlem aldı.

Mezitli Belediyesi evlendirme memurunun, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna yüksek sesle 'evet' diye bağıran gençlere, canlı yayında yakınları da alkışlayarak destek verdi. Nikah kıyan gençler salonda, aileleri ise sosyal medyadan canlı yayında heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştı.

Nikah tarihlerini çok önceden aldıklarını ve bu planın dışına çıkmak istemediklerini ifade eden genç çiftler, "Mezitli Belediyemize başvurarak nikahımızı kıymak istediğimizi bildirdik. Mezitli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü görevlileri de bize nikah kıyma şartlarını anlattı ve kabul ettik. Arkadaş ve ailelerimiz de sosyal medyadan canlı olarak evliliğimize tanık oldular. Elbette hepsiyle birlikte eğlenerek bu nikahı kıymak isterdik ama bu da bizim için farklı bir anı oldu. İleride bu sıra dışı nikah törenimizi çocuklarımıza anlatacağız" ifadelerini kullandılar.

Mezitli'de yaşayan vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da genç çiftlere mutluluklar dileyerek, "Korona adı verilen COVID-19 virüsüne karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde yeni nikah müracaatlarını durdurmuş bulunuyoruz. Karantina tedbirleri çerçevesinde daha önceden günü alınmış nikah işlemlerini iptal etmek isteyen ya da ileri bir tarihe ertelemek isteyen çiftlerimize de gereken kolaylığı sağlıyoruz. Ancak tüm tedbirlere rağmen nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimizin taleplerini misafir getirmemeleri şartıyla kabul ediyoruz. İki şahit huzurunda nikahlarını kıyıyor ve bu mutlu günlerinin belgeleri olan Evlilik Cüzdanlarını veriyor, bu cüzdana imza attıkları içerisinde karaağaç tohumu olan kalemlerini de kendilerine hediye ediyoruz. Böylesi olağanüstü zamanlarda bile böylesi özel günlerini ihmal etmeyen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Mehmet Ersoy İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin James Bond Guido Senia Sinan Akçıl Serdar Ortaç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Mersin'de maskeli nikah - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:48:42. #1.14#
title