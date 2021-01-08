Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

08.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:32
Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde bir markette yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler, 3 kişiyi çaldıkları ürünlerle saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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