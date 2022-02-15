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Elazığ'da marketlerde KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da marketlerde KDV denetimi

Elazığ'da zabıta ekiplerince, temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

MERSİN (İHA) - Elazığ'da zabıta ekiplerince, temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı yeniden belirlendi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Resmi Gazetede de yayımlanan karar, 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Palu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren çeşitli zincir marketlerde, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetim yaptı.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da marketlerde KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sevgililer Günü, Gazete, Zabıta, Mersin, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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