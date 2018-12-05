Mersin'de Markete Kumar Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynandığı ihbar edilen bir markete yapılan operasyonda paralı oyun ve sigara makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbar doğrultusunda Dedeler Mahallesi'ndeki bir markete operasyon düzenlendi.

Markette yapılan aramada, bir paralı oyun makinesi ve paralı sigara makinesi ele geçirildi.

Oyun makineleriyle kumar oynattığı iddia edilen işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, bir müşteriye de kumar oynadığı gerekçesiyle 259 lira para cezası uygulandı.