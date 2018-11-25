Mersin'de Mantar Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu
Mersin'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, bulundu.
Mersin'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün oğlu ve torunu ile merkez Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden 80 yaşındaki M.A, mantar toplarken kayboldu.
Oğlu ve torunu yaşlı adamı bulamayınca durumu jandarma bildirdi.
Jandarma, AKUT Mersin ekibi ve AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaşlı adam, gece geç saatlerde bulundu.
Ailesine teslim edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.