Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
16.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:48
Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık kesimlerinde mantar toplamaya çıkan M.B, bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin M.B'nin düştüğü yerden çıkarılması için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan