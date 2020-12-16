Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

16.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:48
Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık kesimlerinde mantar toplamaya çıkan M.B, bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin M.B'nin düştüğü yerden çıkarılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

İlgili Haberler

Kayalıklardan düşen kişi öldü
Kayalıklardan düşen kişi öldü
Dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
Dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor (2)
Şantiye alanında toprak kayması: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Serdar Ortaç Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ali Palabıyık Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:52:41. #1.15#
title