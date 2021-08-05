Mersin'de makas hatası nedeniyle yanlış raya giren trendeki yolcular tahliye edildi
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Mersin'de makas hatası nedeniyle yanlış raya giren trendeki yolcular tahliye edildi

Mersin'de makas hatası nedeniyle yanlış raya giren trendeki yolcular tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, makas hatası sonucu yanlış raya giren trenin yolcuları, başka trenle seyahatlerine devam etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, makas hatası sonucu yanlış raya giren trenin yolcuları, başka trenle seyahatlerine devam etti.

Kayseri-Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Yenice Mahallesi'ndeki gara yaklaştığı sırada makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi.

Görevliler, 4 vagondaki yolcuları tedbir amaçlı tahliye etti.

Yolcular, farklı bir trenle seyahatlerine devam ettirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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