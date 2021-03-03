Mersin'de mahallelerine taş ocağı yapılmasını istemeyen gruptan eylem
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Mersin'de mahallelerine taş ocağı yapılmasını istemeyen gruptan eylem

03.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:53
Mersin'de mahallelerine taş ocağı yapılmasını istemeyen gruptan eylem

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılması planlanan taş ocağı, bir grup tarafından protesto edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılması planlanan taş ocağı, bir grup tarafından protesto edildi.

Gözne'yi Sevenler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvagediği ve Gözne mahallelerine kurulması planlanan taş ocağına karşı bir araya gelen grup, eylem yaptı.

Basın açıklamalarının ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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