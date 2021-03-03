Mersin'de mahallelerine taş ocağı yapılmasını istemeyen gruptan eylem

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılması planlanan taş ocağı, bir grup tarafından protesto edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılması planlanan taş ocağı, bir grup tarafından protesto edildi.

Gözne'yi Sevenler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvagediği ve Gözne mahallelerine kurulması planlanan taş ocağına karşı bir araya gelen grup, eylem yaptı.

Basın açıklamalarının ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar