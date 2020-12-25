Mersin'de 'Mahalle Mutfakları'nın sayısı artıyor
25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:48
Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 10'a ulaştı.
Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 10'a ulaştı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan ve kentin 7 noktasında hafta içi her gün hizmet veren "Mahalle Mutfakları"nın ağı genişledi.
Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 farklı noktada faaliyete giren mutfaklarla birlikte sayı 10'a yükseldi.
İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişirilen 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ