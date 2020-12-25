Mersin'de 'Mahalle Mutfakları'nın sayısı artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de 'Mahalle Mutfakları'nın sayısı artıyor

25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:48
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları'nın sayısı artıyor

Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 10'a ulaştı.

Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 10'a ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan ve kentin 7 noktasında hafta içi her gün hizmet veren "Mahalle Mutfakları"nın ağı genişledi.

Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 farklı noktada faaliyete giren mutfaklarla birlikte sayı 10'a yükseldi.

İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişirilen 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Coşkun Sabah Burak Özçivit Furkan Palalı Birkan Sokullu
Spor Mustafa Er Erol Bulut Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 'Mahalle Mutfakları'nın sayısı artıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:51:36. #1.15#
title