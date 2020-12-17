Mersin'de "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye ulaştı
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Mersin'de "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye ulaştı

17.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:04
Mersin'de

Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye yükseldi.

Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, biri sabit, üçü hareketli olarak kentin 4 noktasında hafta içi her gün hizmet veren "Mahalle Mutfakları"nın ağı genişledi.

Tarsus ilçesindeki 3 farklı noktada faaliyete giren mutfaklarla birlikte sayı 7'ye ulaştı.

İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişiren 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:07:12. #1.14#
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