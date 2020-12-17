Mersin'de "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye ulaştı

Mersin'de, vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebildiği "Mahalle Mutfakları"nın sayısı 7'ye yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, biri sabit, üçü hareketli olarak kentin 4 noktasında hafta içi her gün hizmet veren "Mahalle Mutfakları"nın ağı genişledi.

Tarsus ilçesindeki 3 farklı noktada faaliyete giren mutfaklarla birlikte sayı 7'ye ulaştı.

İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişiren 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci