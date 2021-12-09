"1 Ekmek 1 Çorba" ve "Mahalle Mutfakları" Üniversite Önlerinde

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin "1 Ekmek 1 Çorba" ve "Mahalle Mutfağı" hizmetleri Mersin Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesi önüne de taşındı. 62 noktada devam eden 1 Ekmek 1 Çorba hizmeti 64 noktaya yükselirken, Mahalle Mutfağı noktalarının sayısı ise 26'ya çıktı. Öğrenciler, sabah saatlerinde sunulan ücretsiz çorba ve ekmekten de akşamüzeri 3 TL'den verilen 3 çeşit yemekten de memnun kaldıklarını vurguladı.

Mersin'de öğrenci dostu sosyal belediyecilik

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı hizmetler öğrencilerin yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. 2024'e kadar öğrencilere belediye otobüslerini 1 TL'den kullanma sözü veren Başkan Seçer, kentteki iki devlet üniversitesinin önüne "Çamaşır Kafe" de açarak, öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama olanağı sundu.

Kentin 62 noktasında süren "1 Ekmek 1 Çorba" ve 24 noktada devam eden "Mahalle Mutfakları" da üniversite önlerinde hizmete girdi. Tarsus Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi önünde başlayan hizmet öğrencilerden takdir topladı.

"Öğrencilerimiz de bu destekten çok memnunlar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, 24 noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları'nı üniversite önlerindeki 1 Ekmek 1 Çorba noktalarıyla birleştirip 26 noktaya çıkardıklarını belirterek, "Özellikle öğrencilerimizin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığı bu günlerde onlara vermiş olduğumuz mevcut desteği biraz daha artırdık. Öğrencilerimiz de bu destekten çok memnunlar. Yoğun bir ilgi var. 3 çeşit yemeği 3 liraya verdiğimiz bu mutfaklarımızdan çıkan yemeklerin lezzet ve kalite anlamında bize geri dönüşleri de çok iyi oluyor" dedi.

"İçimiz ısınıyor bu kış aylarında"

Kış aylarında arkadaşlarıyla birlikte içtikleri çorbayla ısındıklarını ifade eden Mersin Üniversitesi öğrencisi İbrahim Kılıç, "Sayın Vahap Seçer'in başlatmış olduğu '1 Ekmek 1 Çorba'dan yararlanıyoruz. Gerçekten güzel bir uygulama. Arkadaşlarımızla birlikte gelip her sabah içiyoruz. Daha öncesinden bu tür uygulamalar yoktu. Sabah arkadaşlarla güzel bir şekilde çorba içiyoruz. İçimiz ısınıyor bu kış aylarında" dedi.

"Güne iyi başlamamı sağlıyor" Üniversite öğrencisi Talha Kabakçı, sabahları içtiği çorbayla güne daha zinde başladığını ifade ederek, "Sabahları kahvaltı yapamadan geliyorum üniversiteye. Karşıma çıkan bir ekmek bir çorba beni sabahları çok memnun ediyor. Bu benim için çok daha pratik oluyor, çok faydası var bana. Çünkü sabahları derse girmeden önce bir şeyler yiyebilmek benim zihnimi de açıyor. Güne iyi başlamamı sağlıyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sercan Aslan ise her sabah içtiği çorbanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Her gün sabah 09. 00 civarında çorbamı içiyorum ve dersime çıkıyorum. Güne dinç başlamamızı sağlıyor ve beni mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Çoğu kişinin Mahalle Mutfağı'nda karnı doyuyor" Mahalle Mutfağı'ndan faydalanan üniversite öğrencisi Mustafa Nas, "Artık her şey çok pahalı oldu. Bir dönerciye gidiyorsun, dürüm 20 lira. Zaten etten daha çok içinde ekmek var. Çok güzel bir uygulama. Çoğu kişinin Mahalle Mutfağı'nda karnı doyuyor. Et veriliyor, yedim. Gayet de güzel. Bayağı da doyurucu. Burada yemeğe 3 lira veriyorsun, bence gayet güzel bir şey" dedi.

Ekonomik olarak zorluklar çektiklerini kaydeden öğrenci Yusuf Bakan da "Alım gücünün düşmesiyle hiçbir şey alamıyoruz açıkçası. Yemek yapmayı da bilmiyoruz. Mesela geçen bir makarna yaptım, yiyemedim. Ekonomik olarak da zaten bir şey alamayacak durumdayız. Dışarıdan sipariş de veremiyoruz. Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz bu yönden" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 9. 12. 2021 09: 13: 28