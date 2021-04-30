Mersin'de mağara duvarlarına çizilmiş hayvan figürleri bulundu
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Mersin'de mağara duvarlarına çizilmiş hayvan figürleri bulundu

Mersin'de mağara duvarlarına çizilmiş hayvan figürleri bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, mağara duvarları üzerine çizilmiş hayvan figürleri bulundu.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, mağara duvarları üzerine çizilmiş hayvan figürleri bulundu.

İnsu Mahallesi'ndeki bir mağarada kaya resimlerini gören vatandaşlar, durumu Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan'a bildirdi.

Bölgeye giden Durukan, mağaradaki kayaların üzerine petroglif tekniğiyle çizilmiş hayvan figürlerinin olduğunu tespit etti.

Durukan, AA muhabirine, mağarada Anadolu'nun en eski kaya resimleri arasına girebilecek örnekler bulunduğunu belirtti.

Resimlerin Prehistorik Dönem'e ait olduğunu ifade eden Durukan, bu arkeolojik keşfin, kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı.

Resimlerin dönem hakkında önemli bilgi verdiğini aktaran Durukan, şöyle konuştu:

"Dönemin insanları, yaşadıkları bölgenin faunasını yani hayvan çeşitliğini resmetmişler. Dağ keçisi olarak tanımlanabilecek örneklerin yanı sıra yüzen ve uçan bazı hayvanların çizimlerine de yer verildiği görülüyor. Bunların tanımlanması ve tarihlenmesi için bir araştırma sürecine ihtiyaç var. Meslektaşlarımızla konuyu paylaşıp, en kısa zamanda detaylı bir yayına dönüştürülmesi için elimizden geleni yapacağız. Mersin'in ve Anadolu'nun tarihini değiştirecek çok önemli buluntulardan biri. Çok önemli bir milli servetle karşı karşıyayız. Mağara ve çevresinin tescil edilip koruma altına alınması gerekiyor. Sahip çıkarsak hem bilimsel hem de turistik anlamda büyük etki yaratır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
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