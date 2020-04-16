Mersin'de maden sahasında göçük: 1 ölü Mersin'in Mezitli ilçesinde krom sahasındaki yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde krom sahasındaki yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Akarca Mahallesi'ndeki bir krom maden ocağının şantiye kısmında yapılan yol açma çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Göçükçe yığınların altında kalan Musa Oğuz yaşamını yitirdi, bir işçi ise mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Oğuz'un cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA