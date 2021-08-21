Mersin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, polisin yardımıyla tedaviye başladı
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Mersin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, polisin yardımıyla tedaviye başladı

Mersin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, polisin yardımıyla tedaviye başladı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir çocuk annesinin tedaviye başlamasını sağladı.

Mersin'de polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir çocuk annesinin tedaviye başlamasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kucağında bebeğiyle gezerken "çakmak gazı soluduğu" anlara ilişkin görüntüler bulunan kadının adresi tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle görüşerek kadının uzman desteği almasını sağladı.

Kadının, AMATEM'de tedavisine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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