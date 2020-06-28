Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 2 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya düzenlen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya düzenlen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi'ndeki lokantaya otomobille gelen Emre K. ve Batuhan Ş, çorba içen Oğuz D. (32), Halil K.N. (46) ve İbrahim Ö.A'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

Bu sırada İbrahim Ö.A. da tabancayla saldırganlara karşılık verdi.

Olayda İbrahim Ö.A. ve lokantadaki müşteri Hasan K. (32) hafif şekilde yaralandı.

Polis, İbrahim Ö.A'yı gözaltına aldı, firari Batuhan Ş. ve Emre K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA