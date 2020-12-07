Mersin'de lisede üretilen cerrahi önlükler Hollanda'ya ihraç edildi
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Mersin'de lisede üretilen cerrahi önlükler Hollanda'ya ihraç edildi

07.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:42
Mersin'de lisede üretilen cerrahi önlükler Hollanda'ya ihraç edildi

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan meslek lisesi, ilk ihracatını Hollanda'ya yaptı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan meslek lisesi, ilk ihracatını Hollanda'ya yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyacının karşılanması için pilot il seçtiği Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, salgın sürecinde çok sayıda maske üretildi.

Türkiye'nin birçok iline gönderilen maskelerin ardından lise bünyesinde cerrahi önlük üretimine de geçildi.

Lisede üretilen önlüklere son zamanlarda yurt dışından talep gelmesi üzerine, ihracata başlandı.

Üretimi tamamlanan 38 bin 500 önlük, bir tıra yüklenerek Hollanda'ya gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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