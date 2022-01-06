Mersin'de lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Mersin'de lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 öğrenci yaralandıAlınan bilgiye göre, Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 öğrenci yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 öğrenci darp sonucu hafif yaralandı.

Kavgaya karışan öğrenciler, olay yerine sevk edilen ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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