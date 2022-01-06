Mersin'de lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 öğrenci yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 öğrenci darp sonucu hafif yaralandı.

Kavgaya karışan öğrenciler, olay yerine sevk edilen ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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