Mersin'de lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 öğrenci yaralandıAlınan bilgiye göre, Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencileri arasındaki kavgada 3 öğrenci yaralandı
Alınan bilgiye göre, Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 öğrenci darp sonucu hafif yaralandı.
Kavgaya karışan öğrenciler, olay yerine sevk edilen ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet