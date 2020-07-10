Mersin'de lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti Mersin'de, lisede dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan kimya öğretmeni yaşamını yitirdi.

Mersin'de, lisede dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan kimya öğretmeni yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan Şahin, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şahin'in cenazesinin, Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olay

Okuldaki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı.

Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA