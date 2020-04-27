Mersin'de limonla ilgili kurgu haber iddiasında 4 zanlı serbest bırakıldı
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Mersin'de limonla ilgili kurgu haber iddiasında 4 zanlı serbest bırakıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.

Mersin'de limonla ilgili kurgu haber iddiasında 4 zanlı serbest bırakıldı
27.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:49

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir limon bahçesinde kayda alınan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra basında da yer alan görüntüler hakkında AK Parti Mersin İl Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.S. ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.D., Ö.T. ve E.T. ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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