Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi
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Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi

Mersin'de limon yüklü kamyon devrildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu kasasındaki limonlar yola döküldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu kasasındaki limonlar yola döküldü.

Ömer Kocaoğlu idaresindeki limon yüklü 33 ABA 874 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG), henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, kamyonun kasasında bulunan limonlar yola döküldü.

Kaza nedeniyle trafiğin kısa süreli aksadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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