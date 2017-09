Mersin'de Limon Hasadı Başladı

Türkiye'nin limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde sezonun ilk limon hasadı başladı.



Taze ve yeşil tüketilen 'mayer' cinsi limon dalında 2 liradan alıcı buldu. Kesilen ilk limonların Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine ihraç edileceği bildirildi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasat edilen bahçeleri gezerek ilçe ekonomisine yön veren çiftçilere ve tarım işçilerine baklava ikram etti.



Başkan Tollu, ilk limonu bereket ve bol kazanç dileğinde bulunup 'besmele' çekerek kesti.



Limon kesimi sırasında konuşan Tollu, "Şu an erkenci dediğimiz 'mayer' cinsi limonun ilk hasadına başladık. Çiftçilerimize bol kazanç temenni ediyorum. Bereketli olsun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde üretilen limonun hasadının yüzde 70'i Erdemlimizde gerçekleşiyor. Bu manada hem Erdemlimizin ekonomisi için, hem de ülkemizin ekonomisi için limon gerçekten çok önemli bir yer tutmakta. İşte bu düşünceden hareketle biz de çiftçilerimizle bir araya geldik. Limon keserek sezonumuzu başlattık" dedi.



Yörede hem çiftçilik hem de tüccarlık yapan Sebahattin Elal ise, "Fiyatlar dalında 2 lira, bizden çıkışı 3 lirayı buluyor. Vatandaşa da 4 liraya yansıyor. Limon Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinin tamamına gidiyor. İç piyasaya mal yetişmiyor. Yetişmediğinden, ufak olduğundan dolayı şu an piyasaya limon yetiştiremiyoruz. Ama sezonun ortasına doğru rahatlarız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Mükerrem Tollu tarım işçilerine sezon açılışı ve ilk hasat dolayısıyla baklava ikramında bulundu.



Türkiye limon üretiminin yüzde 70'inin karşılandığı limon diyarı olarak bilinen Erdemli'de yaklaşık 100 bin dekar alanda yıllara göre yaklaşık 400 bin ila 600 bin ton limon üretimi gerçekleşiyor. - MERSİN