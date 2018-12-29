Mersin'de Limon Dalında Kaldı

Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın durduğunu, üreticinin zor durumda kaldığını söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede bulunan narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu. İhracatın durması nedeniyle bahçelerde hasat yapılamadığını anlatan Başkan Şahin, "Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Erdemli'de yıllık 450 bin ton limon üretim yapılmaktadır. Bu yıl rekoltemizin ve kalitenin çok iyi olmasına karşın ihracat durmuş durumda. İlçemiz çiftçisinin en büyük geçim kaynağı olan limon alıcı bulamıyor. İhracatın yapılmamasından dolayı limon dalda kaldı. Daha önceki yıllarda limon ihracatına devlet tarafından teşvik primi veriliyordu. Bu sayede ihracatçılar limonu alıp ihracat yapabiliyorlardı. Bu yıl ihracata olan teşvik primleri yapılmadı ve çiftçi perişan oldu" dedi.

TEŞVİK TALEBİ

Şahin, limon fiyatlarının da dibi gördüğünü ifade ederek, "Geçen yıl bu zamanlar limon dalda 2.20 TL'den satılıyordu. Şuan ise 1 TL'den satılıyor ama buna karşın alan yok. Geçen yıla göre maliyetler 2 katına çıkmış durumda. Bir dönüm limon bahçesinden 5 ton limon çıkar. 5 ton limon en fazla 6 bin TL ediyor. Bir dönüm bahçenin maliyeti neredeyse 7 bin TL'yi buluyor. Buda şu oluyor ki limondan çiftçilerimiz büyük zarar ediyor. Bizim devletimizden isteğimiz limona verilen teşvik primlerinin yeniden verilmesidir. Limona teşvik primi verilirse tüccarlar limonu alır ve ihracata gönderir. Çiftçimizin de yüzü güler. İnşallah devlet büyüklerimiz bizim sesimize kulak verir, limon üreticileri dertten kurtulur" diye konuştu.

Kaynak: DHA