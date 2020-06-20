Mersin'de limon bahçesine uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Erdemli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 242 kök Hint keneviri ile 1,5 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirildi.
20.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:40
Mersin'in Erdemli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 242 kök Hint keneviri ile 1,5 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu yetiştirdiği öğrenilen Ü.Y'nin limon bahçesine operasyon düzenlendi.
Bahçedeki aramada 242 kök Hint keneviri bulan ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı incelemede 1,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA