Mersin'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü - Haberler
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, LGS, Güncel

Mersin'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için uyguladığı uzaktan eğitim sistemini, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan ancak salgın nedeniyle okullarından uzak kalan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan ortaokul 8.

19.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:53
Mersin'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için uyguladığı uzaktan eğitim sistemini, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan ancak salgın nedeniyle okullarından uzak kalan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri için de uygulayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi, sosyal mesafe tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı dikkate alınarak, evden çıkamayan öğrencilerin LGS'ye hazırlık sürecinde onlara destek olmak için uzaktan eğitim modülü geliştirildi. Eğitim modülü ve ders programı, eğitim müfredatları ve sınava hazırlık konusunda uzman eğitimciler tarafından hazırlandı.

Öğrencilere kullanıcı şifresi ve ders programı verilecek

Uzaktan eğitim modülüne evinde tablet ya da bilgisayar bulunan öğrenciler, kendilerine verilecek bir şifre ile giriş yaparak kullanacak ve sınava hazırlıklarını bu modül üzerinden yürütecek. Proje kapsamında ayrıca öğrencilere ders programı da hazırlanacak ve okuldan uzak olan öğrencilerin ders çalışma disiplininden kopmadan sınava hazırlanmasına destek verilecek. Ücretsiz olarak hizmet verecek LGS'ye hazırlık uzaktan eğitim modülünden, sınava hazırlanan her ortaokul öğrencisi başvurması halinde faydalanabilecek.

"Üniversiteye hazırlık süreci kesintiye uğramadı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, "Müdürlüğümüze bağlı 8 ilçede dershanelerimiz var. Korona virüs salgını sebebiyle şu an olağanüstü bir hal içerisindeyiz. Tüm öğretmenlerimiz şu an Instagram üzerinden canlı ders anlatıyor ve tüm öğrencilerimize ulaşıyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim sistemimiz var. Bu sistem modülümüzle tüm öğrencilerimize hizmet veriyoruz" dedi.

"LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizi unutmuyoruz"

Mersin il merkezi ve ilçelerde 40 bin civarında öğrencinin LGS'ye hazırlandığını saptadıklarını ifade eden Soydan, "Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize eğitim verirken Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilerimizi de unutmuyoruz. Onların da yanında olmak istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Planlamamızı yaptık. O öğrencilerimiz için de uzaktan eğitim modülünü evlerine getireceğiz. Kendileri için bir ders programı ve modüle girebilmeleri için şifre hazırladık" diye konuştu.

"Ortaokula giden ve sınava hazırlanan her öğrenci faydalanabilir"

Ortaokula giden ve sınava hazırlanan her öğrencinin bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanacağını, velilerin 8 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne başvurarak çocuklarını kaydettirebileceğini ifade eden Soydan, "Sosyal belediyecilik kapsamında tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime çok önem veren bir belediye. Mağduriyetlerin giderilmesi için bu hizmeti vermek istiyoruz. 7 Haziran 2020 tarihi LGS tarihi olarak MEB tarafından kesinleştirildi. 7 Haziran tarihine kadar LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimiz bu uzaktan eğitim sistemimizden faydalanacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Haberler
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak 'Biz bize yeteriz' dedi
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ümit Besen Hande Yener Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Shane Larkin Ergin Ataman Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Mersin'de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 14:01:14. #1.14#
title