Mersin'de lejyoner kılıcı ele geçirildi
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Mersin'de lejyoner kılıcı ele geçirildi

Mersin'de lejyoner kılıcı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lejyoner kılıcı ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lejyoner kılıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, ilçede bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri iş yerinde sakladığı ve satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen iş yerine operasyon yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet lejyoner kılıcı ele geçirdi.

Ele geçirilen kılıç incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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