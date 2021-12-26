Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı - Haberler
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Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'deki, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması gerçekleştirildi.

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MERSİN (AA) - Mersin'deki, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin, farklı dinlere mensup temsilciler, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Mersin İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Roshan Cordeiro tarafından yönetilen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Ayin sonrası düzenlenen törende Belediye Başkanı Seçer, Mersin'in barış ve kardeşlik kenti olduğunu belirtti.

İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Cordeiro da "İlk defa Dinler Arası Noel Kutlaması yapıyoruz ve bu barış sembolünü coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bugün gerçekleşen bu olayın sesi sadece Mersin'de, Türkiye'de değil, bütün dünyada yer bulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çukurova Çoksesli Korosu'ndan oluşan vokal grubu konser verdi.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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