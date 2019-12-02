Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
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Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

02.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:12
Mersin'de kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

'in ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek ekiplerince kurtarıldı.

Tömük Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Çocukların vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler üzerine taş ve tahta parçaları düşen yavru köpeği yürüttükleri çalışma sonucu kurtardı.

Yavru köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

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Kaynak: AA
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