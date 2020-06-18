Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı sahte altın satmak isterken yakalandı
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Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı sahte altın satmak isterken yakalandı

Mersin'de üç kuyumcuya sahte altın kolye sattığı, Adana'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

18.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:19

Mersin'de üç kuyumcuya sahte altın kolye sattığı, Adana'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren M.E. (17), yanında getirdiği ve altın olduğunu belirttiği kolyeyi satmak istedi.

Kuyumcu çalışanı şüphe üzerine, meslektaşlarının sosyal medyadan daha önce Mersin'de 3 kuyumcunun sahte altın kolyeyle dolandırılmasıyla ilgili paylaştığı zanlıya ait fotoğrafı cep telefonundan kontrol etti.

Karşısındakinin aynı kişi olduğunu fark eden çalışan, dükkanındaki diğer personelle şüpheliyi yakalayıp durumu polise bildirdi.

Kuyumcuya sahte altın vermeye çalıştığı belirlenen M.E, daha önce de 3 kuyumcunun dolandırılması olayına karıştığı gerekçesiyle soruşturmayı yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasında

İş yeri sahibi Bülent Dalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte altını veren M.E'nin yakalandığı sırada bağırıp kaçmaya çalıştığını söyledi.

Dalyan, şüphelinin yakalanmaması halinde birçok kuyumcuyu dolandırmaya çalışabileceğini belirterek, "Mersin'de sahte altınla bazı arkadaşlarımız dolandırıldı. Çalışanımızın dikkati sayesinde şüpheliyi yakalayıp polise teslim ettik." ifadesini kullandı.

Kuyumcudaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli M.E, yanında getirdiği kolyeyi çalışana gösteriyor. Daha sonra çalışan, kolyeyi inceleyip cep telefonunu açıyor. Bir süre sonra ise kuyumcu personeli zanlıyı yakalıyor.

Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı sahte altın satmak isterken yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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