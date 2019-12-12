Mersin'de kuyumcudan hırsızlık

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına gece saatlerinde camı kırarak giren şüpheli, iş yerinde bulunan bin 500 lira ile 11 saat ve 35 imitasyon zinciri çalıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, zanlı A.K'yi (23), gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA