Mersin'de kuyuda ve ağaçta mahsur kalan iki kedi kurtarıldı
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Mersin'de kuyuda ve ağaçta mahsur kalan iki kedi kurtarıldı

Mersin'de kuyuda ve ağaçta mahsur kalan iki kedi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde biri düştüğü kuyuda, diğeri de çıktığı ağaçta mahsur kalan iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde biri düştüğü kuyuda, diğeri de çıktığı ağaçta mahsur kalan iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gözlükule Mahallesi'nde kuyudan kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekibi, kuyuya inip halata bağladıkları kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Anıt Mahallesi'nde de müstakil bir evin bahçesindeki ağacın dalları arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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