Mersin'de kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.
24.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:00
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren rüzgar, Güneyli Mahallesi'ndeki domates seralarına zarar verdi.
Seraların bazıları çökerken, bazılarının da örtüleri yırtıldı. Üreticiler, hasara uğramayan ürünlerini toplamaya çalıştı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA