Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördü
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Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördü

Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördüMERSİN'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle ceviz, badem, elma bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.

26.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:13

Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördü

MERSİN'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle ceviz, badem, elma bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava, çiftçiyi olumsuz etkiledi. Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar; ceviz, badem, elma bahçeleri ile üzüm bağlarına zarar verdi. Meyveler, ağaçların dibine dökülürken, ormandaki ağaçların da fırtına nedeniyle dalları kırıldı.

Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, iki gündür meydana gelen şiddetli rüzgarın Torosların yüksek kesimlerindeki ceviz, badem ve elma bahçeleri ile üzümleri ne zarar verdiğini söyledi. Zararın büyük olduğunu dile getiren Gümüş; net sonucun, hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağını belirtti.

Mersin'de kuvvetli rüzgar; bahçeler ve bağlar zarar gördü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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