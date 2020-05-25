Mersin'de kuvvetli rüzgar ağaçlara zarar verdi
Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
25.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:24
Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Gülnar'da akşam saatlerinde başlayan rüzgar, Çukurasma, Ayvalı ve Üçoluk mahallelerindeki badem ağaçlarına zarar verdi.
Mut'ta, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yanı sıra Hacıahmetli Mahallesi'ndeki bazı evlerin çatıları ve güneş enerjisi panelleri uçtu.
Bölgede hasar tespit çalışması yapılacak.
Kaynak: AA